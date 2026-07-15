Москва15 июлВести.В Среднеуральске 2-летняя девочка погибла, выпав из окна квартиры 5-го этажа, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Свердловской области.
Трагедия произошла днем 14 июля на улице Ленина.
В результате падения ребенок получил телесные повреждения, отчего скончался. По данному факту … возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы.