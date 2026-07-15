На Урале 2-летняя девочка погибла при падении с 5-го этажа, возбуждено дело

В Среднеуральске 2-летняя девочка погибла, выпав из окна 5-го этажа На Урале 2-летняя девочка погибла при падении с 5-го этажа, возбуждено дело

Москва15 июл Вести.В Среднеуральске 2-летняя девочка погибла, выпав из окна квартиры 5-го этажа, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Свердловской области.

Трагедия произошла днем 14 июля на улице Ленина.

В результате падения ребенок получил телесные повреждения, отчего скончался. По данному факту … возбуждено уголовное дело по … ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности) говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Проведен осмотр места происшествия, допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы.