В Кирове прохожие поймали на растянутое одеяло выпавшего с 4-го этажа мальчика

В Кирове очевидцы спасли выпавшего из окна ребенка, поймав на растянутое одеяло В Кирове прохожие поймали на растянутое одеяло выпавшего с 4-го этажа мальчика

Москва27 июл Вести.В Кирове прохожие спасли четырехлетнего ребенка, который выпал из окна четвертого этажа. Как сообщает ГУ МВД России по региону, очевидцы успели растянуть одеяло, на которое поймали мальчика. Он не получил каких-либо травм.

Инцидент произошел днем 25 июля, в субботу, в одном из домов в Школьном переулке.

Четырехлетний ребенок находился в квартире с матерью, которая оставила сына без присмотра в комнате с открытым окном, мальчик смог взобраться на подоконник. К моменту, когда ребенок не удержался и сорвался вниз, ребенка заметили очевидцы, успели растянуть одеяло и поймать его. Прибывшие медики не обнаружили у ребенка травмы и повреждения говорится в сообщении ведомство в соцсети "ВКонтакте"

По факту организована проверка, решается вопрос о привлечении матери мальчика к ответственности.