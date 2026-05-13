Выпавший с 15 этажа ребенок находится в реанимации больницы Екатеринбурга

В Екатеринбурге четырехлетний ребенок выжил после падения с 15 этажа

Москва13 мая Вести.Четырехлетний ребенок выпал из окна квартиры на 15 этаже в Екатеринбурге и выжил, передает РИА Новости со ссылкой на городское УМВД.

Там уточнили, что сообщение о падении малолетнего из окна дома на улице Таватуйской поступило в отдел полиции сегодня утром.

Пострадавшему мальчику четыре года. Он доставлен в реанимационное отделение одной из городских больниц рассказали в полиции

Там также добавили, что сотрудники службы по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства произошедшего.