Москва13 маяВести.Четырехлетний ребенок выпал из окна квартиры на 15 этаже в Екатеринбурге и выжил, передает РИА Новости со ссылкой на городское УМВД.
Там уточнили, что сообщение о падении малолетнего из окна дома на улице Таватуйской поступило в отдел полиции сегодня утром.
Пострадавшему мальчику четыре года. Он доставлен в реанимационное отделение одной из городских больницрассказали в полиции
Там также добавили, что сотрудники службы по делам несовершеннолетних устанавливают все обстоятельства произошедшего.