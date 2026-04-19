Москва19 апр Вести.Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала, что премию имени Тиграна Кеосаяна получают люди, которые не могут остаться равнодушными к чужой беде.

По ее словам, Тигран Кеосаян был очень добрым и милосердным человеком, не способным пройти мимо чужой боли и горя.

Именно поэтому я учредила премию имени Тиграна, которая выдается людям с тем же набором качеств, людям, которые оказались не в силах пройти мимо чужой беды, чужого горя и, рискуя своей жизнью, кого-то спасли рассказала она в эфире одного из федеральных каналов

Симоньян отметила, что намерена вручать премию тем людям, которым, как она уверена, сам Кеосаян тоже отдал бы это признание. Она выразила надежду, что зажиточные и обеспеченные люди вдохновятся примером и начнут поддерживать таких же героев.

Премия имени Тиграна Кеосаяна была учреждена после того, как Симоньян узнала историю воспитательниц детского сада из Бугуруслана Оренбургской области - Лии Галеевой и Людмилы Платоновой. Они, рискуя жизнью, защитили детей от неадекватного мужчины с ножом.

Размер премии составляет один миллион рублей, а лауреатов выбирает лично Симоньян.