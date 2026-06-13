Симоньян анонсировала фильм по книге о Кеосаяне и аудиоверсию с его голосом Симоньян анонсировала съемки фильма по написанной вместе с Кеосаяном книге

Москва13 июн Вести.Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что собирается создать фильм по книге, написанной вместе с ее покойным мужем - кинорежиссером, продюсером, теле- и радиоведущим Тиграном Кеосаяном.

Об этом она рассказала на проходящем в Сочи III Международном фестивале кино стран Евразии "Евразия-кинофест".

По словам Симоньян, вместе с Кеосаяном они написали книгу о нем и их совместной любви под названием "Не первая любовь". Произведение выйдет к 26 сентября.

Записываем сейчас аудиокнигу по этой книге, и спасибо искусственному интеллекту, – я не знаю, хорошо это или плохо, – но не пользоваться этим, наверное, было бы странно. Все реплики, все диалоги в этой книге, где говорит Тигран, озвучивает Тигран. Дальше мы будем по этой книге тоже с Божьей помощью снимать фильм цитирует главреда RT ТАСС

17 мая Симоньян объявила, что завершила работу над книгой "Не первая любовь. Исповедь горя и радости" о своем покойном супруге.

Симоньян говорила, что всегда чувствует присутствие мужа рядом. Она призналась, что не верит в смерть людей, по ее мнению, мы просто перестаем их видеть.

Тигран Кеосаян скончался 26 сентября 2025 года на 60-м году жизни после продолжительной болезни – у него долгие годы наблюдались проблемы с сердцем.