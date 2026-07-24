Москва24 июлВести.Главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила об открытии предзаказа на свою новую книгу, посвященную умершему супругу – режиссеру Тиграну Кеосаяну.
Как пишет RT, книга "Непервая любовь. Исповедь горя и радости" выйдет в сентябре – к годовщине смерти режиссера.
К годовщине принято ставить памятник. Между гранитным и мраморным я выбрала бумажныйнаписала Симоньян в своем Telegram-канале
По ее словам, бумажный памятник долговечнее.
Симоньян добавила, что все доходы от продаж новой книги пойдут на помощь пострадавшим от атак дронов.
13 июня главный редактор RT сообщала, что собирается создать фильм по книге о Кеосаяне.