Симоньян заявила об открытии предзаказа на свою книгу, посвященную Кеосаяну

Симоньян объявила об открытии предзаказа на свою новую книгу Симоньян заявила об открытии предзаказа на свою книгу, посвященную Кеосаяну

Москва24 июл Вести.Главный редактор RT Маргарита Симоньян объявила об открытии предзаказа на свою новую книгу, посвященную умершему супругу – режиссеру Тиграну Кеосаяну.

Как пишет RT, книга "Непервая любовь. Исповедь горя и радости" выйдет в сентябре – к годовщине смерти режиссера.

К годовщине принято ставить памятник. Между гранитным и мраморным я выбрала бумажный написала Симоньян в своем Telegram-канале

По ее словам, бумажный памятник долговечнее.

Симоньян добавила, что все доходы от продаж новой книги пойдут на помощь пострадавшим от атак дронов.

13 июня главный редактор RT сообщала, что собирается создать фильм по книге о Кеосаяне.