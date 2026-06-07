Симонян рассказала о связи своей книги и религии Симоньян призвала не бояться: по Библии, все заканчивается хорошо

Москва7 июн Вести.Все события, которые предсказаны в Библии, обязательно сбудутся. И бояться этого не надо. Такое мнение ИС "Вести" озвучила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Она подчеркнула, что в этом заключается главная идея ее книги "В начале было Слово – в конце будет Цифра".

Я ее для того и писала, чтобы люди осознали, что, конечно, верующие люди и люди, которые только идут к Богу, что, конечно, то, что предсказано в Библии, апокалипсис, то, что предсказано в Откровении Иоанна, это будет. И, возможно, мы будем свидетелями этого. Я предложила свою версию развития событий, как это может быть, но самое главное, что в соответствии с Библией, в соответствии с пророчеством, заканчивается это все хорошо. Поэтому ничего не бойтесь, Бог есть, а смерти нет рассказала Симоньян

Ранее Симоньян заявила, что дописала книгу о своем покойном муже Тигране Кеосаяне. По ее словам, произведение выйдет в сентябре.