Книга Маргариты Симоньян была полностью раскуплена на ярмарке на Красной площади

Книгу Симоньян раскупили за считаные часы на фестивале на Красной площади Книга Маргариты Симоньян была полностью раскуплена на ярмарке на Красной площади

Москва8 июн Вести.Тираж книги главного редактора международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян, представленный на фестивале на Красной площади, был раскуплен за считаные часы. Об этом сообщает RT со ссылкой на издательство АСТ.

Симоньян представляла на книжном фестивале свой роман-антиутопию "В начале было Слово — в конце будет Цифра".

Издательство отмечает, что на ярмарке были раскуплены все представленные экземпляры.

Симоньян 7 июня в интервью ИС "Вести" рассказала о главной идее, положенной в основу ее книги. По ее словам, эта идея заключается в том, что все события, которые предсказаны в Библии, обязательно сбудутся, но бояться этого не надо.