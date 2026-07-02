Москва2 июлВести.Маргарита Симоньян наградила 12-летнего Платона Шеина премией Тиграна Кеосаяна. Об этом главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT сообщила в своем МАХ-канале.
15-ю премию имени Тиграна получит 12-летний Платон Шеин, который спас двух тонущих детей в Дербентеговорится в сообщении
Маргарита Симоньян учредила премию имени Тиграна Кеосаяна, узнав о воспитательницах детсада в Бугуруслане, которые спасли детей от нападения злоумышленника. Размер премии составляет один миллион рублей.