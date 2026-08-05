Москва5 авг Вести.Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила, что лауреатом 22-й премии имени Тиграна Кеосаяна станет подросток из Каспийска, спасший трехлетнего ребенка. Малыш стоял на подоконнике высокого первого этажа у открытого окна без присмотра взрослых.

Даже родителям ничего не сказал. А больше всего переживал, что его накажут за то, что влез в чужую квартиру. Дадим ему премию Тиграна написала Симоньян в своём Telegram-канале

Награда имени Тиграна Кеосаяна в размере 1 миллиона рублей присуждается гражданам, которые, рискуя собственной жизнью, приходят на помощь и спасают других людей.