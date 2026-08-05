В Дагестане прохожие и подросток спасли оставленного без присмотра малыша

В Каспийске подросток спас трехлетнего ребенка из окна открытой квартиры В Дагестане прохожие и подросток спасли оставленного без присмотра малыша

Москва5 авг Вести.В Каспийске подросток вместе с неравнодушными прохожими спас трехлетнего мальчика, который стоял на подоконнике открытого окна. В момент инцидента малыш находился в квартире абсолютно один, сообщает RT.

Очевидица происшествия Аида Чанба рассказала RT, что первыми ребенка заметили она с сестрой. Опасаясь, что мальчик упадет с высокого первого этажа на гравий, женщины стали звать на помощь. На призыв откликнулись проходившие мимо мужчина и юноша. Мужчина встал на стремянку и подсадил подростка, который смог забраться в квартиру через окно, одел испуганного малыша и благополучно спустил его на улицу.

Спасенного ребенка передали прибывшим на место сотрудникам полиции. По словам очевидцев, совершивший смелый поступок подросток сильно переживал, опасаясь ответственности за проникновение в чужое жилье.