Москва15 июнВести.В городе Мариуполе 3-летний ребенок выпал из окна с высоты 9 этажа и остался жив. Об этом сообщает пресс-служба городской больницы интенсивного лечения города.
Мальчик открыл окно и выдавил москитную сетку, пока мама готовила ужин. После этого он сорвался вниз.
В больницу интенсивного лечения поступил 3-летний малыш, который упал с девятого этажа и выжилнаписано в MAX медицинского учреждения
Он получил травмы, однако бригада хирургов стабилизировала состояние ребенка. После он был транспортирован в детскую областную больницу Донецка.