Малолетний ребенок выпал из окна на 9 этаже жилого дома Мариуполя и остался жив

В Мариуполе 3-летний ребенок остался жив после падения с 9 этажа Малолетний ребенок выпал из окна на 9 этаже жилого дома Мариуполя и остался жив

Москва15 июн Вести.В городе Мариуполе 3-летний ребенок выпал из окна с высоты 9 этажа и остался жив. Об этом сообщает пресс-служба городской больницы интенсивного лечения города.

Мальчик открыл окно и выдавил москитную сетку, пока мама готовила ужин. После этого он сорвался вниз.

В больницу интенсивного лечения поступил 3-летний малыш, который упал с девятого этажа и выжил написано в MAX медицинского учреждения

Он получил травмы, однако бригада хирургов стабилизировала состояние ребенка. После он был транспортирован в детскую областную больницу Донецка.