Полуторагодовалый мальчик выпал из окна 3-го этажа в Иркутской области

Полуторагодовалый мальчик выпал из окна 3-го этажа в Усть-Илимске Полуторагодовалый мальчик выпал из окна 3-го этажа в Иркутской области

Москва12 авг Вести.Полуторагодовалый мальчик выпал из окна 3-го этажа в Усть-Илимске, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Иркутской области

Инцидент произошел 11 августа в доме по улице Мечтателей. Оставшись без присмотра взрослых, ребенок забрался на подоконник на кухне и, облокотившись на москитную сетку, вывалился из окна.

В результате падения малолетний получил травмы и был госпитализирован. По данному факту … организовано проведение процессуальной проверки говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В МВД по Иркутской области добавили, что ребенка доставили в больницу в удовлетворительном состоянии. Сейчас он находится под наблюдением врачей.

Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.