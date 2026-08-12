Москва12 авгВести.Полуторагодовалый мальчик выпал из окна 3-го этажа в Усть-Илимске, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Иркутской области
Инцидент произошел 11 августа в доме по улице Мечтателей. Оставшись без присмотра взрослых, ребенок забрался на подоконник на кухне и, облокотившись на москитную сетку, вывалился из окна.
В результате падения малолетний получил травмы и был госпитализирован. По данному факту … организовано проведение процессуальной проверкиговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
В МВД по Иркутской области добавили, что ребенка доставили в больницу в удовлетворительном состоянии. Сейчас он находится под наблюдением врачей.
Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.