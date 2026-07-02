В Ульяновске ребенок выпал из окна пятого этажа дома и выжил

Врачи борются за жизнь ребенка, выпавшего из окна пятого этажа в Ульяновске В Ульяновске ребенок выпал из окна пятого этажа дома и выжил

Москва2 июл Вести.В Ульяновске на лечении в областной детской больнице находится ребенок, который выпал из окна пятого этажа. Об этом сообщили в пресс-службе УОДКБ имени Горячева.

За неделю два ребенка выпали из окон — врачи борются за их жизни… Один ребенок упал со второго этажа, другой — с пятого. Детям оказывается вся необходимая медицинская помощь говорится на официальной странице медучреждения во "ВКонтакте"

По данным ulpravda.ru, ЧП произошло 1 июля, в среду, на улице Карла Либкнехта в Ленинском районе. Пострадавшему ребенку 3 года. Он облокотился на москитную сетку, та не выдержала.