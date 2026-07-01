В Омске 6-летний мальчик выпрыгнул из окна квартиры во время пожара

Шестилетний мальчик выпрыгнул из окна горящей квартиры в Омске В Омске 6-летний мальчик выпрыгнул из окна квартиры во время пожара

Москва1 июл Вести.В Омске 6-летний ребенок выпрыгнул из окна квартиры на пятом этаже, в которой разгорелся пожар. Мальчик в больнице. Об этом сообщает ГУ МЧС России по региону в мессенджере MAX.

ЧП произошло днем 30 июня, во вторник, в доме на проспекте Мира. Прибывшие на место спасатели увидели на подоконнике пенсионерку и ребенка.

Звенья газодымозащитной службы приступили к спасению людей. Во дворе разворачивалась пожарная автолестница. Тем временем в квартире, где находился мальчик, появился дым. Ребенок спрыгнул. Внизу находились сотрудники МЧС России, которые бросились к нему и передали медицинским работникам рассказал начальник караула шестой пожарно-спасательной части Сергей Куценко

Отмечается, что возгорание было ликвидировано на площади в 120 квадратных метров, горели вещи в двух квартирах.

Пострадали три человека – двое мужчин и ребенок. Взрослые от госпитализации отказались, подробностей о состоянии мальчика и степени полученных им травм нет.



Причины пожара выясняют специалисты.