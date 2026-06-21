Потолок многоквартирного дома обрушился в Омске Потолок многоквартирного дома обрушился в Омске, возбуждено дело

Москва21 июн Вести.Потолок обрушился в подъезде многоквартирного дома в Омске, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Дом, расположенный по ул. Звездова, ранее аварийным признан не был. После обрушения части потолочного перекрытия администрация бездействует.

Возбуждено уголовное дело… Проводятся следственные действия говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Выясняются обстоятельства и причины произошедшего, устанавливаются ответственные лица, а действиям виновных должностных лиц будет дана правовая оценка.

По данным прокуратуры Омской области, обрушение произошло на площади 15 кв. м на лестничной площадке. В результате инцидента никто не пострадал. 14 жильцов эвакуированы.