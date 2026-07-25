Российский турист спас тонущую девочку в Турции и стал героем соцсетей Россиянин спас ребенка в горной реке Кемера, вызвав восхищение в соцсетях

Москва25 июл Вести.В турецком Кемере российский турист Данил Левенко из Череповца, отдыхая у горной реки, спас маленькую девочку, которую бурное течение уносило вниз по потоку. Вскоре россиянин стал героем соцсетей.

По данным турецких изданий Beyaz Gazete и Trend Haber, мужчина уже выходил на берег, когда заметил под водой ребенка, стремительно плывущего по течению. Не теряя ни секунды, он схватил девочку и передал ее родителям. К счастью, малышка не пострадала благодаря его молниеносной реакции.

Кадры происшествия быстро стали вирусными. Пользователи турецких соцсетей массово благодарят россиянина, называя его настоящим героем.

Российский турист молниеносно сориентировался, поймал ребенка и передал его родителям. Он спас жизнь! написал в Х пользователь Yzb Hakan

Ранее отмечалось, что родители девочки во время инцидента находились неподалеку, но не поблагодарили Данила Левенко за спасение дочери.