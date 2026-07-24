Москва24 июл Вести.В социальных сетях распространилось видео, снятое на в Турции. На кадрах молодой человек в последний момент выхватывает из стремительного речного потока маленькую девочку. Спасителем оказался 21-летний Данил из Череповца, который в беседе с KP.RU рассказал подробности произошедшего.

По словам молодого человека, он отдыхал с друзьями в Турции и отправился на экскурсию. После катания на квадроциклах компания решила искупаться в реке.

Когда я уже выходил из воды, друг снимал меня на видео. И вдруг мы услышали, что люди вокруг начали что-то кричать. Я посмотрел вниз, увидел, как у моих ног плывет девочка. Когда я вытащил ее из воды, она была очень напугана и плакала рассказал Данил

Родители ребенка находились примерно в десяти метрах от места происшествия, однако, по словам спасителя, они не поблагодарили его за спасение.

Как только я достал девочку из воды, сразу передал ее родителям, но они меня даже не поблагодарили. Да и вообще слишком спокойно отнеслись к тому, что их ребенок едва не утонул. А ведь там еще и очень много камней — она могла не только захлебнуться, но и получить серьезные травмы добавил он

Видео со спасением опубликовала подруга Данила, и за считанные часы оно набрало более миллиона просмотров. Пользователи Сети уже назвали россиянина настоящим героем и ангелом-хранителем.