Россиянин спас тонущего ребенка на экскурсии в Турции RT: 21-летний россиянин спас тонущего ребенка на экскурсии в Турции

Москва24 июл Вести.Российский турист во время экскурсии в Турции спас тонущего ребенка, которого снесло течением горной реки. На помощь оказавшейся в воде девочке пришел 21-летний Данил из Череповца, сообщил RT.

На отдых в Турцию Даниил приехал с друзьями. Инцидент произошел во время экскурсии на байдарках.

Катались на байдарках — и пошли пересаживаться на багги. Возле горной реки я пытался подняться на берег, как вдруг услышал крики: "Держи ребенка" рассказал Даниил

Как признался молодой человек, сам бы он мог не заметить ребенка, поскольку его скрывала вода. По словам Даниила, оказавшейся в воде девочке было на вид три-четыре года.

Она была с мамой у реки, и женщина отпустила ее руку, поэтому ребенок упал в воду. Под водой она проплыла около 10 м и нахлебалась воды сказал Данил

Упавшая в реку девочка, по словам россиянина, является дочерью местной турецкой пары. После произошедшего отец ребенка долго кричал на жену. Как добавил Даниил, никто из родителей девочки его не поблагодарил.