Двум россиянам в Китае присудили награду "Лучший турист" за спасение утопающего

Россиян наградили за спасение утопающего в Китае Двум россиянам в Китае присудили награду "Лучший турист" за спасение утопающего

Москва4 мая Вести.Двое россиян, которые участвовали в спасении утопающего в китайском курортном городе Санья на острове Хайнань, удостоились от местных властей награды "Лучший турист 2026". Об этом сообщает ТАСС.

Награду присудили россиянам Павлу и Александру, отдыхавшим в Санье. Последний пока не успел получить почетный сертификат, поскольку уже вернулся на родину.

Видео со спасением утопающего разлетелось по сети и собрало множество положительных комментариев. Павел заявил, что помочь человеку, попавшему в такую ситуацию, — это "совершенно естественно".