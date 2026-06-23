В КНР автобус с российскими туристами попал в ДТП

В Китае автобус с 24 туристами из России попал в ДТП с экскаватором В КНР автобус с российскими туристами попал в ДТП

Москва23 июн Вести.Туристический автобус, в котором ехали 24 туриста из России, столкнулся с экскаватором в китайском Хуньчуне, пострадавших среди россиян нет. Об этом сообщают в пресс-службе министерства туризма Приморского края.

Уточняется, что авария произошла в понедельник, 22 июня, в 9 часов утра по местному времени.

Туристический автобус, следовавший в Яньцзи, столкнулся с экскаватором. В салоне автобуса находилось 33 пассажира. В настоящее время установлено, что в автобусе было 24 туриста из России... Никто из россиян не пострадал приводит ТАСС комментарий пресс-службы

В публикации также сообщается, что среди девяти китайских пассажиров трое получили легкие травмы, однако их жизни ничего не угрожает.

По данным ведомства, все российские туристы прибыли в страну самостоятельно, воспользовавшись безвизовым режимом.

Ранее в Турции 14 российских туристов были госпитализированы после ДТП с участием автобуса в провинции Анталья.