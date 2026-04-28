Москва28 апрВести.В турецкой провинции Диярбакыр была запущена широкомасштабная операция по поиску пропавшей двухлетней девочки, а потом оказалось, что ребенок все это время спал в поле. Информацию об этом распространила газета Milliyet.
Семья девочки по имени Язгюль Кая обнаружила ее пропажу дома в деревне Токлуджа. Малышку начали искать экстренные службы, правоохранители, пожарные и сотрудники других ведомств. В поисках ребенка обследовали, в частности, каналы для орошения.
В итоге девочку нашли живой в поле.
Дядя Язгюль нашел ее в трех километрах от дома спящей в полесказано в материале газеты
Медработники осмотрели малышку.