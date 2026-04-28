Пропавшую в Турции двухлетнюю девочку нашли в неожиданном месте Пропавшую в Турции двухлетнюю девочку обнаружили спящей в поле

Москва28 апр Вести.В турецкой провинции Диярбакыр была запущена широкомасштабная операция по поиску пропавшей двухлетней девочки, а потом оказалось, что ребенок все это время спал в поле. Информацию об этом распространила газета Milliyet.

Семья девочки по имени Язгюль Кая обнаружила ее пропажу дома в деревне Токлуджа​​​. Малышку начали искать экстренные службы, правоохранители, пожарные и сотрудники других ведомств. В поисках ребенка обследовали, в частности, каналы для орошения.

В итоге девочку нашли живой в поле.

Дядя Язгюль нашел ее в трех километрах от дома спящей в поле сказано в материале газеты

Медработники осмотрели малышку.