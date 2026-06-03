The Sun: британец спас двух утопающих на пляже, но утонул сам

Британец утонул сам, спасая двух утопающих на пляже The Sun: британец спас двух утопающих на пляже, но утонул сам

Москва3 июн Вести.Британец Рушаб Патель утонул, спасая двух утопающих на пляже у города Ньюпорт-Пагнелл, рассказала газета The Sun.

В день инцидента 24 мая Патель отдыхал на пляже вместе с женой и 18-месячной дочерью. Когда он увидел, что двое человек начали тонуть, он незамедлительно бросился им на помощь.

Он спас им обоим жизнь, но, к несчастью, погиб сам, совершая этот отважный поступок. В воде у Рушаба случилась остановка сердца, и он утонул. Мужчину доставили на вертолете в Университетскую больницу Милтон-Кинса, где, несмотря на все усилия врачей, он скончался несколько дней спустя говорится в публикации

Отмечается, что британец продолжил спасать жизни даже после смерти: минимум пять человек были спасены благодаря тому, что он стал донором органов, подытожила газета.

Ранее на острове Пхукет утонула 43-летняя россиянка. Ее заметил в воде местный житель, который доставил ее на берег до прибытия спасателей. Те оказали женщине экстренную помощь и доставили ее в больницу, но спасти ей жизнь не удалось.