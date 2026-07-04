Mash: турист из РФ довел до суицида жену в Таиланде

Российский турист облил кипятком жену в Таиланде и довел до суицида Mash: турист из РФ довел до суицида жену в Таиланде

Москва4 июл Вести.На тайском острове Пхукет произошла трагедия с участием российской семьи. По информации Telegram-канала Mash, во время бытовой ссоры 30-летний россиянин облил супругу Анастасию кипятком и выбросил ее личные вещи с балкона.

Через несколько часов после конфликта женщина покончила жизнь самоубийством, тело художницы-иллюстратора обнаружили прохожие возле дома.

В публикации говорится, что в результате трагедии их двухлетний сын рискует попасть в местный детский дом.

Известно, что пара переехала на остров Самуи в 2023 году, где у них родился ребенок. Мальчик появился на свет в домашних условиях, поэтому возникли сложности с оформлением необходимых документов.

Из-за этого вывезти ребенка к родственникам в Россию не представляется возможным, тем более что единственным человеком, способным присматривать за малышом на родине, является его бабушка с инвалидностью, говорится в материале.

На данный момент мужчина задержан тайскими властями только по причине нарушения визового законодательства (просроченная виза). Ребенок временно передан под опеку местной жительнице, у которой семья погибшего прежде арендовала жилье.