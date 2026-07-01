Москва28 июлВести.В Кургане мужчина во время купания утонул в реке Тобол. Об этом сообщил региональный главк МЧС. Инцидент произошел на местном пляже "Бабьи пески".
Очевидцы обнаружили на поверхности воды тело 49-летнего мужчины и вытащили его на берег.
По предварительной информации, мужчина пошел купаться в состоянии опьянения, захлебнулся водой и утонулотметила пресс-служба МЧС Курганской области
Спасатели призывают отдыхающих отказаться от употребления алкоголя во время посещения водоемов. Совмещение спиртных напитков и купания зачастую становится фатальным, напомнили в МЧС.