Нетрезвый 49-летний мужчина утонул на пляже "Бабьи пески" в Кургане

МЧС: в Кургане пьяный мужчина утонул в реке Нетрезвый 49-летний мужчина утонул на пляже "Бабьи пески" в Кургане

Москва28 июл Вести.В Кургане мужчина во время купания утонул в реке Тобол. Об этом сообщил региональный главк МЧС. Инцидент произошел на местном пляже "Бабьи пески".

Очевидцы обнаружили на поверхности воды тело 49-летнего мужчины и вытащили его на берег.

По предварительной информации, мужчина пошел купаться в состоянии опьянения, захлебнулся водой и утонул отметила пресс-служба МЧС Курганской области

Спасатели призывают отдыхающих отказаться от употребления алкоголя во время посещения водоемов. Совмещение спиртных напитков и купания зачастую становится фатальным, напомнили в МЧС.