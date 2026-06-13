Москва13 июнВести.Сотрудники Дагестанской поисково-спасательной службы (ДПСО) спасли 26-летнего мужчину и его 24-летнюю спутницу, которых течением несло в Каспийское море.
Инцидент произошел в районе Черных камней.
В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Республике Дагестан по системе "112" поступило сообщение о том, что в акватории Каспийского моря, двоих человек на сапах уносит в открытое моресказано в сообщении
Во время поисково-спасательных работ сотрудники МЧС эвакуировали мужчину 2000 года рождения и женщину 2002 года рождения.
Региональное МЧС призывает граждан соблюдать меры безопасности на водных объектах и не выходить на плавсредствах при неблагоприятных погодных условиях.