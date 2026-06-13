Сотрудники МЧС спасли людей, которых несло на сапах в Каспийское море

В Дагестане спасли парня и девушку, которых несло в Каспийское море Сотрудники МЧС спасли людей, которых несло на сапах в Каспийское море

Москва13 июн Вести.Сотрудники Дагестанской поисково-спасательной службы (ДПСО) спасли 26-летнего мужчину и его 24-летнюю спутницу, которых течением несло в Каспийское море.

Инцидент произошел в районе Черных камней.

В оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Республике Дагестан по системе "112" поступило сообщение о том, что в акватории Каспийского моря, двоих человек на сапах уносит в открытое море сказано в сообщении

Во время поисково-спасательных работ сотрудники МЧС эвакуировали мужчину 2000 года рождения и женщину 2002 года рождения.

Региональное МЧС призывает граждан соблюдать меры безопасности на водных объектах и не выходить на плавсредствах при неблагоприятных погодных условиях.