В Каспийске 19-летний юноша с аутизмом спас 23 человека

Москва10 апр Вести.Настоящим героем в Каспийске стал местный житель Шамиль. 19-летний юноша с аутизмом вынес из затопленного перехода 23 человека. Об этом сообщает портал "Абзац".

Молодой человек спас людей из бурного течения, каждого пришлось нести на спине.

Героя навестил депутат Госдумы Хизри Абакаров.

Шамиль умный, смелый и добрый парень. Пусть Всевышний дарует ему, его маме и бабушке крепкого здоровья и счастья приводятся слова Абакарова в соцсетях

В знак признательности за геройский поступок Шамилю вручили ключи от новой квартиры и 5 млн рублей. Оплатил вознаграждение сенатор РФ Сулейман Керимов. Также он принял решение назначить молодого человека своим помощником.

В результате сильных дождей в республике по-прежнему подтоплены более 1000 жилых домов в 8 населенных пунктах 6 муниципальных образований, более 1 100 приусадебных участков, а также 70 участков дорог. Работы по восстановлению энергоснабжения, газоснабжения и холодного водоснабжения продолжаются.

По словам главы региона Сергея Меликова, в зону чрезвычайной ситуации попало до 1,5 миллиона жителей Дагестана.