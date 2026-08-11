Работник ЖКХ в Дагестане спас девочку, когда осматривал дороги после селей

Дагестанский коммунальщик рассказал, как спас девочку, унесенную потоком воды Работник ЖКХ в Дагестане спас девочку, когда осматривал дороги после селей

Москва11 авг Вести.Замначальника муниципального учреждения в Унцукульском районе Дагестана Магомед Омаров, спасший девочку, которую уносило сильным потоком воды во время паводка, рассказал RT, как ему удалось заметить ребенка.

По словам мужчины, в момент происшествия он осматривал состояние дорог после селей.

У нас сегодня начались сильные дожди, мы с коллегой поехали проверить, насколько сильно пострадали дороги и асфальт. Ехали в машине, я услышал крики женщины и увидел, как ребенка уносит потоком. Я выскочил из машины и побежал за ним объяснил Магомед Омаров

По его словам, девочке было на вид лет семь, после происшествия она была в шоковом состоянии.

Магомед Омаров не в первый раз спасает людей - несколько лет назад он вытащил тонущего ребенка на местном водохранилище. При это он признается, что смущен вниманием и не считает свой поступок чем-то экстраординарным.

Между тем власти Унцукульского района республики объявили мужчине благодарность за его поступок.