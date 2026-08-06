Москва6 авг Вести.В Дальнегорске Приморского края спасатели помогли 10-летней девочке, унесенной сильным течением реки, переправиться на берег, сообщается в MAX-канале МЧС региона.

По данным ведомства, во время купания в реке Рудная в районе микрорайона Горбуша 10-летнюю девочку сильным течением вынесло на противоположный крутой обрывистый берег реки, она не смогла переправиться обратно.

Прибывшие сотрудники чрезвычайного ведомства подняли ребенка на берег и передали полицийским отмечается в сообщении

Медицинская помощь ребенку не потребовалась.