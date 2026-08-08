Москва8 авгВести.В Приморском крае специалисты МЧС спасли сапбордистов. Об этом сообщил региональный главк МЧС. Вечером 7 августа в бухте Патрокл группа из четырех человек, среди которых был ребенок, не справилась с управлением сапбордами. Из-за сильного ветра людей на сап-досках уносило от берега.
Прибывшие на место спасатели МЧС России подняли людей на борт своего катера и доставили их на береготметила пресс-служба Приморского края в МАХ
Инцидент обошелся без пострадавших — помощь врачей никому не понадобилась.