Из-за сильного ветра сапбордисты не могли причалить к берегу в Приморском крае

В Приморском крае специалисты МЧС спасли сапбордистов Из-за сильного ветра сапбордисты не могли причалить к берегу в Приморском крае

Москва8 авг Вести.В Приморском крае специалисты МЧС спасли сапбордистов. Об этом сообщил региональный главк МЧС. Вечером 7 августа в бухте Патрокл группа из четырех человек, среди которых был ребенок, не справилась с управлением сапбордами. Из-за сильного ветра людей на сап-досках уносило от берега.

Прибывшие на место спасатели МЧС России подняли людей на борт своего катера и доставили их на берег отметила пресс-служба Приморского края в МАХ

Инцидент обошелся без пострадавших — помощь врачей никому не понадобилась.