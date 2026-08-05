Cевастопольские спасатели выручили из беды четырех сапбордистов Четыре сапбордиста спасены в Севастополе

Москва5 авг Вести.Сотрудники спасательной службы Севастополя помогли четырем сапбордистам, которые вышли на воду и не могли самостоятельно вернуться на берег, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в мессенджере MAX.

Двух человек на сапборде отнесло в сторону мыса Айя, еще двое, вышедших с ними на втором сапе, находились у скалы Второй Шпиталь, откуда не могли выбраться.

На помощь людям оперативно выдвинулась смена поисково-спасательного подразделения "Таврос".

Первую пару спасатели нашли на берегу в районе мыса Айя, куда из-за каменистого побережья и волн причалить было невозможно. Отдыхающие сами подплыли к катеру, после чего их подняли на борт. Другая пара ожидала помощи у скалы Второй Шпиталь.

Их подняли на борт, после чего всех четверых отвезли на пляж "Инжир", где они отдыхали. Медицинская помощь никому не потребовалась отметил Развожаев

Он добавил, что сапбордисты во время прогулки были без спасательных жилетов.