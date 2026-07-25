Три человека получили ранения при атаке ВСУ на Севастополь

В Севастополе три мирных жителя пострадали при атаке ВСУ Три человека получили ранения при атаке ВСУ на Севастополь

Москва25 июл Вести.Три мирных жителя Севастополя пострадали в результате атаки украинских боевиков. Об этом губернатор города Михаил Развожаев написал в MAX.

Накануне во время атаки ВСУ в Севастополе пострадали три человека. Все трое в момент атаки находились на улице говорится в сообщении

Двое мужчин 38 и 42 лет получили осколочные ранения ног. Позже в больницу сама пришла 85-летняя женщина, у которой была ранена кисть. Врачи помогли всем пострадавшим, одного из мужчин уже выписали. Второй раненый и женщина все еще находятся под наблюдением врачей.