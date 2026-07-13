Трое подростков и юноша пострадали при обрушении аварийного моста в Приморье

Четыре человека пострадали при обрушении аварийного моста в Приморье Трое подростков и юноша пострадали при обрушении аварийного моста в Приморье

Москва13 июл Вести.Трое подростков и юноша пострадали при обрушении аварийного моста в бухте Муравьиная в Приморье. Данную информацию уточнил глава Артемовского городского округа Вячеслав Квон.

Обрушение аварийной части моста произошло 13 июля около 15.00 по местному времени (10.00 мск) в бухте Муравьиная на пляже Большая Тавайза.

Пострадали … и получили повреждения легкой степени тяжести 4 молодых человека: 3 несовершеннолетних и один совершеннолетний. Сейчас они все отправлены в больницу, им будет оказана всесторонняя медицинская помощь. Если потребуется, со стороны администрации будет [также оказана] помощь сказал Квон в видеообращении, опубликованном в его Telegram-канале

В результате происшествия погибших нет, однако водолазы обследуют подводную часть моста. На месте также работают сотрудники МЧС.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.