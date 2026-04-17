Ушибы получили четыре человека после разрушения ж/д платформы во Владивостоке

Четыре человека пострадали после разрушения ж/д платформы во Владивостоке Ушибы получили четыре человека после разрушения ж/д платформы во Владивостоке

Москва17 апр Вести.На пассажирской платформе в Приморском крае утром в пятницу произошло частичное разрушение конструкции пассажирской платформы, пострадали четыре человека, сообщается в Telegram-канале Дальневосточной железной дороги.

На остановочном пункте Луговая во Владивостоке произошло частичное разрушение платформы во время посадки пассажиров в электропоезд № 6305 Мыс Чуркина – Раздольное. По предварительным данным, ушибы получили 4 человека, находившихся на платформе отмечается в сообщении.

Пострадавшим оперативно предложена помощь. Создана комиссия для выяснения причин случившегося. Ведутся восстановительные работы. На движение поездов происшествие не повлияло.