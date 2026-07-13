Уголовное дело возбуждено после обрушения моста в бухте Муравьиная в Приморье

Дело возбуждено после обрушения моста в бухте Муравьиная в Приморье Уголовное дело возбуждено после обрушения моста в бухте Муравьиная в Приморье

Москва13 июл Вести.Уголовное дело возбуждено после обрушения конструкций пирса в акватории бухты Муравьиная в Приморском крае. Об этом сообщил региональный Следственный комитет (СК).

Возбуждено уголовное дело по … ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). На место происшествия незамедлительно выехали следователи и криминалисты. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, опрашиваются очевидцы, а также выясняется количество пострадавших в результате инцидента говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям/ бездействию должностных лиц, ответственных за техническое состояние, содержание и безопасную эксплуатацию сооружения.

Обрушение аварийной части моста, на котором находились люди, произошло 13 июля около 15.00 по местному времени (10.00 мск) в бухте Муравьиная на пляже Большая Тавайза. По данным главы Артемовского городского округа Вячеслава Квона, пострадали 3 подростков и юноша.