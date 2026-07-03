Москва3 июлВести.В Приморском крае транспортная прокуратура проводит проверку по факту происшествия в бухте Новик. Подробности в MAX сообщает дальневосточный филиал ведомства.
2 июля около 21.20 (местное время) загорелся прогулочный катер, следовавший из акватории Японского моря в сторону бухты Новик. На борту было двое взрослых мужчин и один несовершеннолетний.
Пострадавших нет. Судно сгорело и затонулоговорится в сообщении
По предварительной информации, катер был зарегистрирован на юридическое лицо.
Приморская транспортная прокуратура установит обстоятельства происшествия и проверит исполнение законодательства о безопасности мореплавания, оценит наличие у транспортного средства необходимой документации, прохождение технического осмотра и правомерность отплытия с базы-стоянки.