Прокуратура вернула в госсобственность часть побережья в районе бухты Муравьиной Часть побережья бухты Муравьиной в Приморье возвращена в госсобственность

Москва9 июн Вести.Земельные участки в районе бухты Муравьиной Уссурийского залива Японского моря в Приморье возвращены в федеральную собственность. Об этом сообщила прокуратура Приморского края.

Проверкой установлено, что земельные участки в районе бухты Муравьиной были сформированы и переданы в частную собственность граждан с нарушением требований водного и земельного законодательства. Указанные участки расположены в границах водного объекта и его береговой полосы. Береговая полоса шириной 20 метров относится к территориям общего пользования; земельные участки в ее пределах не подлежат приватизации и ограничены в обороте уточняется в канале надзорного ведомства в MAX

Кроме прочего, проезд к приватизированным участкам осуществлялся по территории детского оздоровительного лагеря "Юность", что создавало угрозу жизни и здоровью отдыхающих детей.

В прокуратуре уточнили, что первоначально Артемовский городской суд отказал в удовлетворении исковых требований прокурора, однако суд апелляционной инстанции признал позицию надзорного ведомства обоснованной. Решение вступило в законную силу.