В Анапе тестовый участок пляжей исключили из опасной зоны

Москва8 мая Вести.Тестовый участок пляжей в Анапе протяженностью 1 километр, где впервые провели работу по восстановлению пляжной территории, исключен из опасной зоны. Соответствующее постановление подписала мэр города Светлана Маслова, сообщили в оперштабе Краснодарского края.

Речь в документе идет о пляжах, которые используют детский курорт "Вита", детский оздоровительный комплекс "Жемчужина России" и курорты "Мираклеон" в селе Витязево.

Тестовый участок исключили из опасной зоны на основании санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Для этого специалисты проверили безопасность пляжной территории и морской воды – подтвердили их чистоту и соответствие санитарным правилам и нормам говорится в сообщении

Ранее из опасной зоны исключили галечные пляжи Анапы от Малого Утриша в сторону Центрального пляжа.