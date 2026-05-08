Москва8 маяВести.Тестовый участок пляжей в Анапе протяженностью 1 километр, где впервые провели работу по восстановлению пляжной территории, исключен из опасной зоны. Соответствующее постановление подписала мэр города Светлана Маслова, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
Речь в документе идет о пляжах, которые используют детский курорт "Вита", детский оздоровительный комплекс "Жемчужина России" и курорты "Мираклеон" в селе Витязево.
Тестовый участок исключили из опасной зоны на основании санитарно-эпидемиологического заключения Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю. Для этого специалисты проверили безопасность пляжной территории и морской воды – подтвердили их чистоту и соответствие санитарным правилам и нормамговорится в сообщении
Ранее из опасной зоны исключили галечные пляжи Анапы от Малого Утриша в сторону Центрального пляжа.