В Анапе открыли еще один участок берега длиной 3,5 км

Москва29 мая Вести.Глава города-курорта Анапа Светлана Маслова подписала постановление, согласно которому еще один участок побережья исключен из перечня опасных для отдыха. Речь идет о полосе протяженностью 3,5-километра от Лечебного пляжа до территории детского санатория "Бимлюк". Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края на платформе MAX.

Отмечается, что на этом отрезке берега специалисты завершили отсыпку свежего слоя песка - его толщина достигает по меньшей мере полуметра.

До этого власти уже исключили из опасной зоны километровый тестовый участок пляжа в районе Витязево, где расположены курорты "Вита", "Жемчужина России" и "Мираклеон", а также галечные пляжи, тянущиеся от Малого Утриша в сторону Центрального пляжа.