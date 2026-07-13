Трое подростков получили легкие и средние травмы при обрушении моста в Приморье

Стало известно о состоянии подростков, пострадавших при обвале моста в Приморье Трое подростков получили легкие и средние травмы при обрушении моста в Приморье

Москва13 июл Вести.Трое подростков получили легкие и средние травмы при обрушении конструкций пирса в акватории бухты Муравьиная в Приморском крае, в настоящее время несовершеннолетние госпитализированы. Об этом сообщило региональное Министерство здравоохранения.

Трое пострадавших при обрушении пешеходного моста в бухте Муравьиная: 16,15 и 14 лет госпитализированы в Артемовскую городскую больницу. По предварительным данным, среди них двое лёгкой степени тяжести, один – средней говорится в сообщении, опубликованном в канале минздрава в мессенджере МАХ

Обрушение аварийной части пешеходного моста, на котором находились люди, произошло 13 июля около 15.00 по местному времени (10.00 мск) в бухте Муравьиная на пляже Большая Тавайза. По данным главы Артемовского городского округа Вячеслава Квона, всего пострадали 3 подростков и юноша – им всем оказывается необходимая медпомощь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.