Девочка попала в больницу Владивостока с переломами и ЧМТ после падения со стены

Москва31 мая Вести.Девочка 2015 года рождения попала в больницу с переломами и черепно-мозговой травмой после падения с подпорной стены во Владивостоке, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел днем 30 мая вблизи дома №4а по улице Нейбута.

Ребенок доставлен бригадой скорой медицинской помощи в больницу с переломами и черепно-мозговой травмой. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощь отметили в пресс-службе

Надзорное ведомство организовало проверку, по результатам которой будет принят исчерпывающий комплекс мер реагирования.