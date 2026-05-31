Москва31 маяВести.Девочка 2015 года рождения попала в больницу с переломами и черепно-мозговой травмой после падения с подпорной стены во Владивостоке, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.
Инцидент произошел днем 30 мая вблизи дома №4а по улице Нейбута.
Ребенок доставлен бригадой скорой медицинской помощи в больницу с переломами и черепно-мозговой травмой. В настоящее время ей оказывается необходимая медицинская помощьотметили в пресс-службе
Надзорное ведомство организовало проверку, по результатам которой будет принят исчерпывающий комплекс мер реагирования.