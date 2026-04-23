В Братске 8-летняя девочка попала в реанимацию после падения с 5-го этажа

Москва23 апр Вести.В Братске 8-летняя девочка попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии после падения с балкона 5-го этажа многоквартирного дома. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Иркутской области.

Инцидент произошел 21 апреля. Предварительно, пострадавшая находилась дома с 10-летней сестрой. Около 17.00 по местному времени (12.00 мск) старшая девочка пошла открывать входную дверь квартиры, в это время ее сестра осталась одна на балконе и упала с него.

Организовано проведение доследственной проверки по … ст. 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. — Ред.)... В настоящее время пострадавшая переведена в отделение реанимации областной больницы, состояние оценивается как крайне тяжелое говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Установлено, что семья, в которой проживает ребенок характеризуется положительно, на профилактических учетах не состоит.