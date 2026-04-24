В Югре девочка тяжело травмирована при падении с батута, возбуждено дело

Москва24 апр Вести.В городе Советский 8-летняя девочка получила травму головы при падении с надувного батутного комплекса, по факту травмирования малолетней возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил Следственный комитет (СК) по Ханты-Мансийскому автономному округу — Югре.

Инцидент произошел 18 апреля в одном из развлекательных центров города.

Девочка, забравшись на надувную ограждающую стенку батутной конструкции, потеряла равновесие и упала на пол. Ребенок был госпитализирован и в настоящее время проходит лечение в больнице. По предварительным данным, ее здоровью причинен тяжкий вред говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере MAX

Уголовное дело возбуждено по п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

Предварительно, внешние информационные листы о правилах поведения в игровой зоне в доступе у посетителей отсутствовали, инструктаж о правилах поведения также не проводился.