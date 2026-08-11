Чиновник администрации в Дагестане спас ребенка, которого уносило бурным потоком

В Дагестане чиновник спас ребенка, которого уносило течением во время ливня Чиновник администрации в Дагестане спас ребенка, которого уносило бурным потоком

Москва11 авг Вести.Замначальника муниципального учреждения в Унцукульском районе Дагестана Магомед Омаров спас ребенка, которого едва не унесло течением во время ливня в поселке Шамилькала. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию района.

Дорогу в поселке Шамилькала залило водой во время сильного дождя, образовалось течение.

Замначальника МБУ "Управление строительства, единого заказчика и жилищно-коммунального хозяйства" Магомед Омаров спас ребенка, которого уносило этим течением рассказал собеседник агентства

В Telegram-канале администрации района опубликовано видео, как мужчина в последний момент вытаскивает ребенка из бурного потока.