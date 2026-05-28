В Дагестане спасатели эвакуировали мужчин из машины, унесенной течением реки

Москва28 мая Вести.Вечером 27 мая в селе Араг течением унесло УАЗ, в котором находились трое мужчин. Это произошло, когда машина пыталась пересечь реку Гюльгеричай, сообщает МЧС Дагестана.

Получив сообщение о чрезвычайной ситуации, спасатели незамедлительно выдвинулись на место происшествия.

Оказалось, УАЗ унесло течением на 400-500 метров. При этом он зафиксировался в русле реки, развернувшись носом против течения.

На момент прибытия спасателей, пострадавшие находились на крыше автомобиля говорится в публикации МЧС Дагестана в MAX

С помощью специализированного оборудования спасатели успешно эвакуировали всех троих мужчин на берег реки. Отмечается, что телесных повреждений они не получили и в медицинской помощи не нуждались.