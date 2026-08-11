Дагестанец, спасший людей из горной реки, рассказал о происшествии Спасший людей из горной реки дагестанец поделился историей помощи

Москва11 авг Вести.Уроженец Дагестана Абдулкерим Магомедов спас семью, которую унесло течение горной реки. О том, как это происходило, он рассказал ИС "Вести".

Осталась какая-то одна машина за деревьями и, видимо, они хотели дождаться окончания дождя, но он стал слишком сильным, и река начала смывать на машину деревья рассказывает Магомедов

Его мать заявила, что гордится своим сыном.

Я очень горжусь своим сыном, … что я воспитала одна своего сына таким честным, отважным заявила мать Магомедова Аминат

Ранее сообщалось, что после трагического происшествия на водоеме в Дагестане погибли два ребенка. Трагедия случилась вблизи Махачкалы.