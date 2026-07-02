Москва2 июлВести.В Санкт-Петербурге начата проверка по факту происшествия с маломерными судами. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура в MAX.
По предварительным данным, вечером 1 июля в акватории реки Средняя Невка произошло касательное столкновение гидроцикла с катером "Элиус".
Женщина, которая управляла гидроциклом, доставлена в медицинское учреждениеговорится в сообщении
Прокуратура установит обстоятельства произошедшего и проверит исполнение законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.