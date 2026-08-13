Москва13 авгВести.В Санкт-Петербурге катер частично затонул после того, как его захлестнуло волной от проходящего теплохода, организована проверка. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.
Инцидент произошел днем 12 августа в акватории Большой Невы.
В морском порту из-за ухудшения погодных условий произошло подтопление катера. Судно захлестнуло волной от проходящего теплохода... Проводятся водолазные работы по подъему катерауточнили в надзорном ведомстве
В результате происшествия никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло.
Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта