В Петербурге катер частично затонул из-за волны от теплохода

На Неве катер частично ушел под воду из-за волны от теплохода В Петербурге катер частично затонул из-за волны от теплохода

Москва13 авг Вести.В Санкт-Петербурге катер частично затонул после того, как его захлестнуло волной от проходящего теплохода, организована проверка. Об этом сообщили в Северо-Западной транспортной прокуратуре.

Инцидент произошел днем 12 августа в акватории Большой Невы.

В морском порту из-за ухудшения погодных условий произошло подтопление катера. Судно захлестнуло волной от проходящего теплохода... Проводятся водолазные работы по подъему катера уточнили в надзорном ведомстве

В результате происшествия никто не пострадал, разлива нефтепродуктов не произошло.

Прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта