Пассажирский теплоход врезался в опору Троицкого моста в Петербурге

После столкновения теплохода с Троицким мостом в Петербурге начата проверка Пассажирский теплоход врезался в опору Троицкого моста в Петербурге

Москва12 июл Вести.В Санкт-Петербурге произошел инцидент с участием пассажирского теплохода в Санкт-Петербурге, сообщает в MAX Северо-Западная транспортная прокуратура.

По данным ведомства, судно столкнулось с опорой Троицкого моста.

По предварительным данным, 12 июля около 16 часов судоводитель теплохода "Чайка" не справился с управлением и допустил навал на опору Троицкого моста говорится в заявлении

В результате ЧП никто не пострадал, пассажиров благополучно высадили на берег, а теплоход находится на месте постоянной стоянки. Утечки топлива также не допущено.

Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.