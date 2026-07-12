Москва12 июлВести.В Санкт-Петербурге произошел инцидент с участием пассажирского теплохода в Санкт-Петербурге, сообщает в MAX Северо-Западная транспортная прокуратура.
По данным ведомства, судно столкнулось с опорой Троицкого моста.
По предварительным данным, 12 июля около 16 часов судоводитель теплохода "Чайка" не справился с управлением и допустил навал на опору Троицкого мостаговорится в заявлении
В результате ЧП никто не пострадал, пассажиров благополучно высадили на берег, а теплоход находится на месте постоянной стоянки. Утечки топлива также не допущено.
Проводится проверка исполнения законодательства о безопасности при эксплуатации водного транспорта и соблюдения прав пассажиров.