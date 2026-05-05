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В Петербурге задержали водителя катера, столкнувшегося с опорой моста

Полиция нашла водителя катера, врезавшегося в опору моста в Петербурге В Петербурге задержали водителя катера, столкнувшегося с опорой моста

Москва5 мая Вести.Транспортные полицейские установили личность водителя катера, врезавшегося в опору моста на канале Грибоедова утром 5 мая. Об этом сообщили в управления на транспорте МВД по Северо-Западному федеральному округу.

Ранее Западное МСУТ СКР и Северо-Западная транспортная прокуратура организовали проверки по факту столкновения катера "Ветер" с опорой моста в акватории реки Фонтанка. В момент инцидента на судне находились пассажиры. Число пострадавших и ущерб устанавливаются.

Установлена личность судоводителя, совершившего навал на опору Ново-Конюшенного моста. Им оказался 29-летний местный житель. В настоящее время мужчина доставлен в Санкт-Петербургский линейный отдел МВД России на водном транспорте сказано в сообщении

Сейчас решается вопрос о привлечении судоводителя к ответственности.